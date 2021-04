Violenze in famiglia: «Io minacciata con le armi e picchiata per anni», la fine dell’incubo per una donna (Di giovedì 22 aprile 2021) Violenze e maltrattamenti in famiglia, compagno violento finisce in carcere. Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile nel pomeriggio di ieri a dare esecuzione a un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina, traendo in arresto L. A. classe ’75, pregiudicato. I fatti risalgono al marzo 2019. All’epoca la compagna dell’uomo denunciò di essere vittima di ripetute Violenze, subite da anni, che in una circostanza l’avevano costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso: ai sanitari aveva però riferito che le lesioni erano dovute ad un incidente domestico. Latina: donna colpita col calcio di una pistola Nel corso della denuncia la donna aveva inoltre specificato di essere stata a più riprese minacciata anche con le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021)e maltrattamenti in, compagno violento finisce in carcere. Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile nel pomeriggio di ieri a dare esecuzione a un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina, traendo in arresto L. A. classe ’75, pregiudicato. I fatti risalgono al marzo 2019. All’epoca la compagna dell’uomo denunciò di essere vittima di ripetute, subite da, che in una circostanza l’avevano costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso: ai sanitari aveva però riferito che le lesioni erano dovute ad un incidente domestico. Latina:colpita col calcio di una pistola Nel corso della denuncia laaveva inoltre specificato di essere stata a più ripreseanche con le ...

