Uomini e Donne, scatta il bacio tra il tronista e la corteggiatrice ma qualcosa non torna. Tutti hanno notato (Di giovedì 22 aprile 2021) Uomini e Donne, sale la temperatura nello studio. Tra la coppia è scattato il bacio. Nei giorni scorsi era stata Samantha Curcio a infiammare i telespettatori. Un bacio passionale, così lo descrivono i ragazzi a chi in studio chiede come sia stato, perché avvenuto lontano dalle telecamere. Samantha però aveva spiegato che la sensazione di felicità con Alessio non era durata molto dopo l'esterna. "Una volta rientrata in camerino ho ricevuto un messaggio da Bohdan e sono tornata subito con i piedi per terra", spiega la tronista che ci tiene a precisare che nei suoi pensieri c'è anche l'altro corteggiatore. "Mi sono sentita in colpa, so che non dovrei però anche lui mi piace", conclude Samantha che descrive così le difficoltà vissute durante questo percorso nel quale ...

