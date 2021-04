Razer Green Found: 50 milioni per le startup eco-friendly (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche Razer si muove per l’Earth Day 2021 con l’annuncio del Razer Green Fund, dedicato alle startup che puntano a migliorare la sostenibilità della nostra economia Razer annuncia il lancio del nuovo Razer Green Fund da 50 milioni di dollari e un investimento “seed” in The Nurturing Co. Pte. Ltd. (“The Nurturing Co”), affermata startup di prodotti sostenibili. L’azienda è nota soprattutto per aver creato BAMBOOLOO, uno dei primi brand al mondo di carta igienica e prodotti per la casa in bambù monouso “plastic-free”. A marzo, Razer ha definito una roadmap di sostenibilità decennale nell’ambito dell’iniziativa #GoGreenWithRazer, con quattro obiettivi chiave, tra cui l’utilizzo del ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 aprile 2021) Anchesi muove per l’Earth Day 2021 con l’annuncio delFund, dedicato alleche puntano a migliorare la sostenibilità della nostra economiaannuncia il lancio del nuovoFund da 50di dollari e un investimento “seed” in The Nurturing Co. Pte. Ltd. (“The Nurturing Co”), affermatadi prodotti sostenibili. L’azienda è nota soprattutto per aver creato BAMBOOLOO, uno dei primi brand al mondo di carta igienica e prodotti per la casa in bambù monouso “plastic-free”. A marzo,ha definito una roadmap di sostenibilità decennale nell’ambito dell’iniziativa #GoWith, con quattro obiettivi chiave, tra cui l’utilizzo del ...

