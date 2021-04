Policlinico Vanvitelli. Ricovero in regime di DH per i senza fissa dimora (Di giovedì 22 aprile 2021) Policlinico Vanvitelli. Ricovero in regime di DH per i pazienti socialmente fragili (senza fissa dimora con patologie infettive e /o epatiche). L’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli” riattiva, a pieno regime, i ricoveri in DH diagnostico per pazienti socialmente fragili con patologie infettive e/o epatiche. I destinatari sono pazienti di categorie definite socialmente fragile, ossia pazienti senza fissa dimora, con patologie Leggi su 2anews (Di giovedì 22 aprile 2021)indi DH per i pazienti socialmente fragili (con patologie infettive e /o epatiche). L’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi” riattiva, a pieno, i ricoveri in DH diagnostico per pazienti socialmente fragili con patologie infettive e/o epatiche. I destinatari sono pazienti di categorie definite socialmente fragile, ossia pazienti, con patologie

