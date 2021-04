PlayStation e Firewalk Studios annunciano una nuova partnership (Di giovedì 22 aprile 2021) PlayStation e Firewalk Studios hanno annunciato la partnership per un nuovo titolo originale Nonostante non si conosca ancora nessun dettaglio di questo grande progetto, la partnership tra PlayStation e Firewalk Studios è stata confermata. Insieme, hanno annunciato che da oggi collaboreranno per la creazione di un nuovo multiplayer originale, mettendo il tutto nero su bianco sul PlayStation Blog. Il post in questione, realizzato niente di meno che da Tony Hsu, capo di Firewalk Studio, lascia però un profondo senso di curiosità insoddisfatta. In quelle righe, infatti, non è stato rivelato esattamente a cosa stiano lavorando. Sia il genere, che l’ambientazione, che i dettagli relativi al gameplay, restano per il ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 aprile 2021)hanno annunciato laper un nuovo titolo originale Nonostante non si conosca ancora nessun dettaglio di questo grande progetto, latraè stata confermata. Insieme, hanno annunciato che da oggi collaboreranno per la creazione di un nuovo multiplayer originale, mettendo il tutto nero su bianco sulBlog. Il post in questione, realizzato niente di meno che da Tony Hsu, capo diStudio, lascia però un profondo senso di curiosità insoddisfatta. In quelle righe, infatti, non è stato rivelato esattamente a cosa stiano lavorando. Sia il genere, che l’ambientazione, che i dettagli relativi al gameplay, restano per il ...

