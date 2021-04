Napoli-Lazio 5-2, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Gattuso è da capogiro, biancocelesti quasi mai in partita (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Napoli è veramente da impazzire, grandissima prestazione della squadra di Gennaro Gattuso nell’ultimo match della 32esima giornata del campionato di Serie A, brutta partita della Lazio che si è svegliata solo nel finale: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La partenza della squadra di Gattuso è sprint, i padroni di casa si trovano in doppio vantaggio dopo 12 minuti con le reti di Insigne e Politano. Nel secondo tempo il Napoli trova il tris grazie ad una magia sempre di Insigne, stagione veramente eccezionale per l’attaccante. Mertens trova la rete del 4-0 che sembra chiudere i conti, ma la Lazio riapre la sfida con due grandissimi gol di Immobile ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilè veramente da impazzire, grandissima prestazione delladi Gennaronell’ultimo match della 32esima giornata del campionato di Serie A, bruttadellache si è svegliata solo nel finale: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. La partenza delladiè sprint, i padroni di casa si trovano in doppio vantaggio dopo 12 minuti con le reti di Insigne e Politano. Nel secondo tempo iltrova il tris grazie ad una magia sempre di Insigne, stagione veramente eccezionale per l’attaccante. Mertens trova la rete del 4-0 che sembra chiudere i conti, ma lariapre la sfida con due grandissimi gol di Immobile ...

