Mann | intesa con società Usa | in 3D le statue delle terme di Caracalla Emergono tracce dei colori originali

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 aprile 2021) La ricerca scientifica internazionale e le meraviglie della Collezione Farnese del Museo Archeologico di Napoli: parte la collaborazione tra ile ladi servizi Flyover Zone (Bloomington, Indiana, Usa). Finalità dell’accordo sarà la digitalizzazione di ventitré sculture provenienti dallediper inserire i capolavori nello specifico ambiente online del macro-progetto “Rome Reborn”: le opere della Collezione Farnese saranno digitalizzate in 3D, restaurate virtualmente per poi entrare a far parte di un tour disponibile su smartphone (Android, iPhone), laptop e Pc (Windows 10 e Macintosh) e Vr goggles (HTC Vive e Oculus). Ilpotrà condividere questo tour sulle proprie piattaforme, utilizzando anche i singoli modelli in 3D per finalità di ricerca e valorizzazione. “Flyover ...