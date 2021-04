Keanu Reeves | secondo Boy George potrebbe comparire nel biopic sulla mia vita | ma lui nega

(Di giovedì 22 aprile 2021) Boyha diffuso un rumorcuipartecipare alsua, ma il divo di John Wick lo smentisce. No, nonostante quanto anticipato da Boynon reciterà nel preannunciatodel cantante. A smentirlo è stato il portavoce dell'attore, che si trova attualmente in Germania, impegnato sul set di John Wick 4. Boysi sarebbe lasciato sfuggire l'anticipazione in un video condiviso sui social media in cui annunciava il casting di Karma Chameleon, filmsua, informando i fan che Danny Mays interpreterà suo padre. Nel ...

Le riprese di Karma Chameleon dovrebbero iniziare quest'estate a Londra e in Bulgaria. Keanu Reeves potrebbe recitare nel prossimo film biografico di Boy George. Si parla di Danny Mays (1917) per il ruolo di suo padre, e del cast potrebbe far parte Keanu Reeves. Karma Chameleon racconterà la vita di Boy George, dalle sue origini nella classe operaia ...