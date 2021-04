Incidente sul lavoro nel Bolognese | morto un uomo di 50 anni

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 22 aprile 2021)sula Camugnano (Bologna). Undi 50durante un intervento in una scuola materna. CAMUGNANO (BOLOGNA) –sula Camugnano, in provincia di Bologna. Undi 50, come riportato da La Repubblica, ha perso la vita durante un intervento in una scuola materna. A ritrovare il corpo senza vita dell’operaio sono stati i carabinieri dopo la segnalazione da parte dei familiari. La vittima era a testa in giù in un pozzetto senza poter riuscire a tirarsene fuori. Il magistrato ha autorizzato l’autopsia sul corpo dell’per accertare le cause del decesso. Una scomparsa che ha ancora diversi punti da chiarire ed è stata aperta un’inchiesta per accertare quanto ...