Il videogioco che puoi controllare con il battito delle palpebre (Di giovedì 22 aprile 2021) Lasciate per un attimo i controller a riposo. Per questo videogioco avrete bisogno solo delle vostre palpebre. Before Your Eyes è il titolo dello sviluppatore indie GoodbyeWorld Games, pubblicato da Skybound. Le premesse non sono allegrissime, vi avviso. E durante il gameplay potrà succedervi di commuovervi. Il videogioco è diventato virale anche su TikTok e il tenore dei video che raccontano l'esperienza è più o meno questo: Nel gioco sarete Benjamin Brynn, un'anima passata nell'Aldilà. Incontrerete una sorta di Caronte in versione canina che vi deve trasportare e nel frattempo vi farà ricordare gli eventi della vostra vita, a partire dalla nascita. Questo per riuscire a convincere il Custode del Cancello a farvi passare, perché lo farà solo se sarete davvero onesti nel raccontare la persona che siete stati. Il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Lasciate per un attimo i controller a riposo. Per questoavrete bisogno solovostre. Before Your Eyes è il titolo dello sviluppatore indie GoodbyeWorld Games, pubblicato da Skybound. Le premesse non sono allegrissime, vi avviso. E durante il gameplay potrà succedervi di commuovervi. Ilè diventato virale anche su TikTok e il tenore dei video che raccontano l'esperienza è più o meno questo: Nel gioco sarete Benjamin Brynn, un'anima passata nell'Aldilà. Incontrerete una sorta di Caronte in versione canina che vi deve trasportare e nel frattempo vi farà ricordare gli eventi della vostra vita, a partire dalla nascita. Questo per riuscire a convincere il Custode del Cancello a farvi passare, perché lo farà solo se sarete davvero onesti nel raccontare la persona che siete stati. Il ...

