Da lunedì 26 le riaperture, il coprifuoco resta alle 22 (Di giovedì 22 aprile 2021) L'oggetto del contendere è stato il coprifuoco e il premier Draghi non ha ceduto. Resta alle 22, probabilmente fino al primo di giugno. Da lunedì entra in vigore il decreto legge che riapre gradualmente l'Italia, ma mantiene per tutto il territorio il divieto di spostamento fra le dieci della sera e le cinque della mattina con l'esclusione dei gravi motivi, di lavoro o di salute. Non passa la linea delle 23 chiesta da alcuni presidenti di regioni e da Salvini, con la Lega che si astiene.

