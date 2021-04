Auto schiacciata tra due camion | famiglia distrutta | morti mamma | papà e tre figli

(Di giovedì 22 aprile 2021) Un incidente ha provocato la morte di cinque persone, tutte appartenenti alla stessa. Le riprese delle telecamere di sicurezza mostrano il momento in cui un’vettura vienetra dueal chilometro 106 dell’strada. Secondo le informazioni della Polizia Stradale Federale, l’si sarebbe fermata improvvisamente instrada e il tir che viaggiava dietro, carico di cemento, non è riuscito a fermarsi in tempo per evitare lo scontro, che poi ha schiacciato il veicolo sulla contro un altro. Sull’viaggiava una, tutti i componenti sono: il padre, la madre, un adolescente e due neonati. I vigili del fuoco arrivati ??sul posto hanno trovato i corpi ...

Un gravissimo incidente è avvenuto in Brasile , precisamente nel comune di Santa Maria do Para. Una famiglia di cinque persone ha perso la vita a bordo della loro vettura : il mezzo è stato ...L', trasformata in una palla di metallo, è stata letteralmente travolta dal camion. Secondo la Polizia Stradale Federale (PRF), l'avrebbe rallentato per superare un dosso e il tir non è ...Impatto devastante per un tir che ha speronato e mandato sotto un altro mezzo pesante un veicolo con a bordo cinque persone.Un'intera famiglia di cinque persone è rimasta uccisa in un incidente stradale in Brasile dopo che la loro auto è stata letteralmente distrutta tra due camion. La tragedia, come riporta il Sun, è avve ...