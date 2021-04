“23 ore al giorno in isolamento in una cella piccola”: la nuova vita di Derek Chauvin, condannato per la morte di George Floyd (Di giovedì 22 aprile 2021) Sorvegliato a vista per 24 al giorno, tenuto in isolamento per 23 e soltanto per un’ora può godere di un altro spazio e fare esercizio fisico. È questa la nuova vita di Derek Chauvin, l’ex agente di Minneapolis ritenuto colpevole di tutti e tre i capi di imputazione per avere ucciso per soffocamento George Floyd, il 46enne afroamericano divenuto simbolo della lotta al razzismo negli Stati Uniti e nel mondo. Il New York Times descrive la nuova routine dell’ex poliziotto ora detenuto a Oak Park Heights, unica prigione di massima sicurezza nel Minnesota, dove è arrivato un’ora dopo la lettura del verdetto. Fino ad allora era rimasto a casa, visto che a ottobre era stato liberato su cauzione. Sul suo caso il prossimo 16 giugno – secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Sorvegliato a vista per 24 al, tenuto inper 23 e soltanto per un’ora può godere di un altro spazio e fare esercizio fisico. È questa ladi, l’ex agente di Minneapolis ritenuto colpevole di tutti e tre i capi di imputazione per avere ucciso per soffocamento, il 46enne afroamericano divenuto simbolo della lotta al razzismo negli Stati Uniti e nel mondo. Il New York Times descrive laroutine dell’ex poliziotto ora detenuto a Oak Park Heights, unica prigione di massima sicurezza nel Minnesota, dove è arrivato un’ora dopo la lettura del verdetto. Fino ad allora era rimasto a casa, visto che a ottobre era stato liberato su cauzione. Sul suo caso il prossimo 16 giugno – secondo ...

