Scuole superiori in presenza al 60%: la retromarcia di Draghi nel decreto riaperture (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alla fine vincono le Regioni. E il premier si rimangia quello che aveva detto in conferenza stampa. E il ministro Bianchi pensa che per arrivare al 100% si dovrà aspettare ... Leggi su today (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alla fine vincono le Regioni. E il premier si rimangia quello che aveva detto in conferenza stampa. E il ministro Bianchi pensa che per arrivare al 100% si dovrà aspettare ...

Advertising

AzzolinaLucia : Oggi sono tornata al liceo dove ho frequentato le scuole superiori, il “Leonardo Da Vinci” di Floridia, in provinci… - giorgio_gori : Non credo sia una buona idea portare la didattica in presenza delle scuole superiori al 100%. Infatti: o si porta a… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E… - Daniele_Manca : La scuola riapre a metà, solo per il 60% in presenza (cosa avranno fatto da settembre a oggi chi doveva occuparsi d… - stefania_mileto : Quindi scuole superiori al 60% in giallo e arancio, al 50% in rosso. Non so se sono pronta al cambiamento così repentino. -