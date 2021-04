Samantha De Grenet fa una confessione: “Ero impreparata e sprovveduta” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Samantha De Grenet, confessione sulla sua carriera: “Intimorita, ma felice” Samantha De Grenet, showgirl apprezzatissima reduce anche dall’esperienza al GF Vip, ha rilasciato una lunga intervista a Christopher Magazine, nella quale ha ripercorso un po’ i passi della sua lunga e gloriosa carriera, a partire dalle nobili origini di cui è in possesso. Samantha De Grenet, infatti, ha i nonni, rispettivamente duca e principessa, dal sangue blu anche se questi titoli non sembrano aver mai macchiato troppo la showgirl, mantenutasi sempre molto umile. La carriera di Samantha comincia a soli 14 anni quando delle sue foto finiscono nelle mani di Riccardo Gay, iniziatore di una carriera che porterà la ragazza a calcare le più prestigiose passerelle del mondo. A ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021)Desulla sua carriera: “Intimorita, ma felice”De, showgirl apprezzatissima reduce anche dall’esperienza al GF Vip, ha rilasciato una lunga intervista a Christopher Magazine, nella quale ha ripercorso un po’ i passi della sua lunga e gloriosa carriera, a partire dalle nobili origini di cui è in possesso.De, infatti, ha i nonni, rispettivamente duca e principessa, dal sangue blu anche se questi titoli non sembrano aver mai macchiato troppo la showgirl, mantenutasi sempre molto umile. La carriera dicomincia a soli 14 anni quando delle sue foto finiscono nelle mani di Riccardo Gay, iniziatore di una carriera che porterà la ragazza a calcare le più prestigiose passerelle del mondo. A ...

