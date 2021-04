“Ora è così…”. Regina Elisabetta, prime parole dopo la morte del principe Filippo. Arrivano proprio il giorno del suo compleanno (Di mercoledì 21 aprile 2021) La morte del principe Filippo ha inevitabilmente creato un dolore enorme nella famiglia reale. Ad essere toccata maggiormente dal lutto è stata ovviamente la Regina Elisabetta, che per ben 73 anni è stata al fianco del compianto consorte. Inoltre, proprio nel giorno dei funerali del duca di Edimburgo, la sovrana ha ricevuto un’altra batosta a causa della scomparsa del suo amico Sir Michael Oswald, il quale era stato anche un fidato collaboratore. Si è spento all’età di 86 anni. Il 21 aprile però non è un giorno qualunque per i reali, infatti è il compleanno della monarca. La Regina ha infatti festeggiato i suoi 95 anni, anche se in maniera molto mesta. Ha evitato di farsi scattare la foto di rito presumibilmente per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ladelha inevitabilmente creato un dolore enorme nella famiglia reale. Ad essere toccata maggiormente dal lutto è stata ovviamente la, che per ben 73 anni è stata al fianco del compianto consorte. Inoltre,neldei funerali del duca di Edimburgo, la sovrana ha ricevuto un’altra batosta a causa della scomparsa del suo amico Sir Michael Oswald, il quale era stato anche un fidato collaboratore. Si è spento all’età di 86 anni. Il 21 aprile però non è unqualunque per i reali, infatti è ildella monarca. Laha infatti festeggiato i suoi 95 anni, anche se in maniera molto mesta. Ha evitato di farsi scattare la foto di rito presumibilmente per ...

