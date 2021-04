«Matrimonio a prima vista 6» | la decisione finale spiazza tutti

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Gli abbonati a Discovery+ hanno atteso più di un mese e mezzo prima che l’ultima puntata della sesta edizione di Matrimonio a prima vista, quella decisiva, quella che mostra se le coppie abbiano resistito o meno alla prova del tempo, fosse rilasciata e, come spesso si dice in questi casi, l’attesa è stata ripagata, visto che i colpi di scena non sono certo mancati. Seguendo il racconto prima sulla piattaforma e poi su Real Time, era abbastanza chiaro come sarebbero andate le cose tra Clara e Fabio, Santa e Salvo e Francesco e Martina eppure, anche lì, alcune certezze hanno finito col sgretolarsi lasciando il posto ad altre più inaspettate (anche se non raggiungono il livello del cross-over cui abbiamo assistito nel 2020, con una sposa della quinta edizione, Nicole, innamorata di uno sposo della quarta edizione, Marco). Matrimonio a prima vista Italia 6: gli espertiMatrimonio a prima vista Italia 6: gli espertiMatrimonio a prima vista Italia 6: gli espertiMatrimonio a prima vista Italia 6: gli esperti