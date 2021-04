In the Mood for Love di Wong Kar Wai al cinema in versione restaurata 4K il 28 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le sale cinematografiche riaprono' sotto il segno di Wong Kar Wai: il suo capolavoro In the Mood for Love, distribuito dalla Tucker Film e restaurato in 4K, tornerà sul grande schermo mercoledì 28 aprile 2021 dopo vent'anni. Le sale cinematografiche italiane riaprono le porte e riaccendono gli schermi. Una notizia talmente bella, talmente attesa, che merita di accompagnarsi a una notizia altrettanto forte: mercoledì 28 aprile sarà infatti In the Mood for Love, il capolavoro di Wong Kar Wai, a segnare la storica ripartenza! Il racconto più romantico di sempre, oggi nella meravigliosa versione 4K, per una data che non è un semplice numero sul calendario... In the Mood for ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le saletografiche riaprono' sotto il segno diKar Wai: il suo capolavoro In thefor, distribuito dalla Tucker Film e restaurato in 4K, tornerà sul grande schermo mercoledì 282021 dopo vent'anni. Le saletografiche italiane riaprono le porte e riaccendono gli schermi. Una notizia talmente bella, talmente attesa, che merita di accompagnarsi a una notizia altrettanto forte: mercoledì 28sarà infatti In thefor, il capolavoro diKar Wai, a segnare la storica ripartenza! Il racconto più romantico di sempre, oggi nella meravigliosa4K, per una data che non è un semplice numero sul calendario... In thefor ...

Advertising

silenzioinsala : #InTheMoodForLove torna in sala dal 28 aprile, restaurato in 4k e distribuito da @TuckerFilmOff . Siamo un po' emo… - mymovies : Il cinema torna al cinema con il capolavoro di Wong Kar Wai 'In The Mood For Love', restaurato nel 20° anniversario… - antoniocuomo : Minari il 26 aprile In the Mood for Love il 28 Una donna promettente il 29 Ora mancano solo i cinema - TuckerFilmOff : IL CINEMA RITORNA AL CINEMA DA MERCOLEDÌ 28 APRILE CON IN THE MOOD FOR LOVE! — #inthemoodforlove #wongkarwai… - fareastfilm : IL CINEMA RITORNA AL CINEMA DA MERCOLEDÌ 28 APRILE CON IN THE MOOD FOR LOVE! — #inthemoodforlove #wongkarwai… -

Ultime Notizie dalla rete : the Mood Torna In the Mood for Love Una notizia talmente bella, talmente attesa, che merita di accompagnarsi a una notizia altrettanto forte: mercoledì 28 aprile sarà infatti In the Mood for Love , il capolavoro di Wong Kar Wai , a ...

Il cinema torna al cinema con In The Mood For Love Il cinema torna al cinema con In The Mood For Love. Le sale cinematografiche riaprono sotto il segno di Wong Kar Wai. Il suo capolavoro tornerà sul grande schermo mercoledì 28 aprile 2021 dopo ...

La vendetta nel cinema orientale | In the mood for East tuttoteK Comunicare il vino in Rete richiede cuore, trasparenza e tecnica L’obiettivo è cogliere le opportunità offerte da questo momento per utilizzare al meglio i mezzi di comunicazione digitale, in modo coerente e integrato, per unire alla qualità del prodotto un sistema ...

Laura Pausini in attesa degli Oscar detta tendenza con un paio di sandali neri iper sensuali Tra tutti i sandali dell'estate 2021, ci sono quelli di Laura Pausini definiti "strappy" che si possono abbinare con tutto, diventando così must have del guardaroba femminile. Difficile commettere err ...

Una notizia talmente bella, talmente attesa, che merita di accompagnarsi a una notizia altrettanto forte: mercoledì 28 aprile sarà infatti Infor Love , il capolavoro di Wong Kar Wai , a ...Il cinema torna al cinema con InFor Love. Le sale cinematografiche riaprono sotto il segno di Wong Kar Wai. Il suo capolavoro tornerà sul grande schermo mercoledì 28 aprile 2021 dopo ...L’obiettivo è cogliere le opportunità offerte da questo momento per utilizzare al meglio i mezzi di comunicazione digitale, in modo coerente e integrato, per unire alla qualità del prodotto un sistema ...Tra tutti i sandali dell'estate 2021, ci sono quelli di Laura Pausini definiti "strappy" che si possono abbinare con tutto, diventando così must have del guardaroba femminile. Difficile commettere err ...