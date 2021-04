Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non si sposano più per colpa di Belen? L’indiscrezione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo il settimanale “Novella 2000”, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avrebbero rimandato le nozze a causa della gravidanza di Belen. Intanto, Ignazio è pronto a partire alla volta dell’Honduras dove vivrà l’esperienza di naufrago de “L’Isola dei Famosi”. Da quando si sono conosciuti davanti a tutta Italia, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Ignazio Moser L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo il settimanale “Novella 2000”,avrebbero rimandato le nozze a causa della gravidanza di. Intanto,è pronto a partire alla volta dell’Honduras dove vivrà l’esperienza di naufrago de “L’Isola dei Famosi”. Da quando si sono conosciuti davanti a tutta Italia, nella Casa del “Grande Fratello Vip”,L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

blogtivvu : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sposano: ecco i presunti motivi dello slittamento - Manuel_Real_Off : Altro padre dei miei figli che bolerà via - ElisaDiGiacomo : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: nozze rimandate - blogtivvu : #Isola dei Famosi: salta naufrago, resta Ignazio Moser, arriva un influencer - blogtivvu : #Isola, quando entreranno i nuovi naufraghi? Attesa per Ignazio Moser -