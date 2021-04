Ignazio Moser bloccato in Messico: intoppo prima de l’Isola dei Famosi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Come vi avevo già anticipato, domani a l’Isola dei Famosi entreranno dei nuovi naufraghi: Manuela Ferrara (ex meteorina di Emilio Fede), Rosaria Cannavò (ex meteorina di Sky Tg24), Ludovico Vacchelli (modello) ed Emanuela Tittocchia (attrice). Lunedì 26 aprile era previsto l’ingresso di Ignazio Moser, che però forse verrà posticipato. Il motivo di questo possibile cambio di programma? Un intoppo capitato recentemente al fidanzato di Cecilia Rodriguez. Una fonte ha riferito a 361 Magzzine che l’ex gieffino sarebbe attualmente bloccato in Messico dopo aver perso un volo per l’Honduras. Questo inconveniente potrebbe anche causare un lieve ritardo nel suo arrivo nel reality di Ilary Blasi. “Vi avevamo già detto nell’articolo “Ignazio ... Leggi su biccy (Di mercoledì 21 aprile 2021) Come vi avevo già anticipato, domani adeientreranno dei nuovi naufraghi: Manuela Ferrara (ex meteorina di Emilio Fede), Rosaria Cannavò (ex meteorina di Sky Tg24), Ludovico Vacchelli (modello) ed Emanuela Tittocchia (attrice). Lunedì 26 aprile era previsto l’ingresso di, che però forse verrà posticipato. Il motivo di questo possibile cambio di programma? Uncapitato recentemente al fidanzato di Cecilia Rodriguez. Una fonte ha riferito a 361 Magzzine che l’ex gieffino sarebbe attualmenteindopo aver perso un volo per l’Honduras. Questo inconveniente potrebbe anche causare un lieve ritardo nel suo arrivo nel reality di Ilary Blasi. “Vi avevamo già detto nell’articolo “...

Advertising

StraNotizie : Ignazio Moser bloccato in Messico: intoppo prima de l’Isola dei Famosi - gossipblogit : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: matrimonio annullato? L’indiscrezione - zazoomblog : Isola dei Famosi Ignazio Moser bloccato in Messico: ha perso il volo ecco che succede - #Isola #Famosi #Ignazio… - ilariasays : Ma in che senso Ignazio Moser ha perso il volo per l’#isola?! ???? - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, Ignazio Moser bloccato in Messico: ecco cosa è successo #isoladeifamosi #ignaziomoser -