Fognini sbrocca a Barcellona | finisce malissimo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Fabioè stato espulso per verbal abuse al torneo di. Il 33enne ligure rischia una lunga squalifica e di saltare gli internazionali di Roma se sarà usata la mano pesante

il Giornale

Fabio Fognini è stato espulso per verbal abuse al torneo di Barcellona. Il 33enne ligure rischia una lunga squalifica e di saltare gli internazionali di Roma se sarà usata la mano pesante ...