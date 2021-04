Decreto covid, via libera dal Governo. Scuole superiori in presenza dal 60 al 100% in zona gialla e arancione e fino al 75% in zona rossa. Lega si astiene (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto covid che indica il calendario e le regole per le riaperture. Le misure avranno validità fino al 31 luglio. fino a questa data è disposta la proroga dello stato di emergenza covid. Novità anche per quanto riguarda la scuola superiore che tornerà in presenza nelle zone gialle e arancioni fino al 100% mentre in zona rossa fino al 75%. La Lega, come annunciato in apertura, si astiene dal voto a causa del coprifuoco, mantenuto fino alle 22 dall'esecutivo e che invece i leghisti avrebbero voluto estendere almeno alle 23. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovoche indica il calendario e le regole per le riaperture. Le misure avranno validitàal 31 luglio.a questa data è disposta la proroga dello stato di emergenza. Novità anche per quanto riguarda la scuola superiore che tornerà innelle zone gialle e arancionialmentre inal 75%. La, come annunciato in apertura, sidal voto a causa del coprifuoco, mantenutoalle 22 dall'esecutivo e che invece i leghisti avrebbero voluto estendere almeno alle 23. L'articolo .

