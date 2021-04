Caso Suarez, chiuse le indagini sull’esame ‘farsa’. In quattro rischiano il processo: anche l’avvocato della Juventus (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono quattro le persone che rischiano di finire a processo nell’inchiesta sull’esame farsa del calciatore ex Barcellona, Luis Suarez, che avrebbe permesso il suo passaggio tra le fila della Juventus. La Procura di Perugia ha infatti notificato l’avviso di conclusione indagini all’ex rettrice dell’università per stranieri del capoluogo umbro, Giuliana Grego Bolli, all’allora direttore generale, Simone Olivieri, alla professoressa Stefania Spina e all’avvocato Maria Cesarina Turco con le accuse a vario titolo di falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. È solo Turco, tra le persone indagate, a poter essere direttamente collegata alla società bianconera, indicata nelle carte come “legale incaricato dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sonole persone chedi finire anell’inchiestafarsa del calciatore ex Barcellona, Luis, che avrebbe permesso il suo passaggio tra le fila. La Procura di Perugia ha infatti notificato l’avviso di conclusioneall’ex rettrice dell’università per stranieri del capoluogo umbro, Giuliana Grego Bolli, all’allora direttore generale, Simone Olivieri, alla professoressa Stefania Spina e alMaria Cesarina Turco con le accuse a vario titolo di falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. È solo Turco, tra le persone indagate, a poter essere direttamente collegata alla società bianconera, indicata nelle carte come “legale incaricato dalla ...

Advertising

repubblica : Caso Suarez, chiuse le indagini di Perugia. L'avvocata della Juve 'istigatrice morale' - ZZiliani : Caso #Suarez, fine indagini. L’avv. della #Juventus Maria #Turco indagata come “istigatrice morale” della truffa ne… - ZZiliani : Lo dico davvero. La #FIGC, costretta finalmente a non essere più FJGC, metta sotto processo i 3 club traditori, man… - mantegazziani : Già pronta la tesi difensiva: l'avvocato agiva in via personale. Come se lavorasse per me. - GiancarloLimon5 : RT @ZZiliani: Caso #Suarez, fine indagini. L’avv. della #Juventus Maria #Turco indagata come “istigatrice morale” della truffa nelle vesti… -