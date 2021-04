Barbara D’Urso duro scontro con Tommaso Zorzi? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Barbata D’Urso tenta di spegnere le polemiche nella vicenda che la vede protagonista contro Tommaso Zorzi: da una grande amicizia a un gelo reciproco. A molti non era sfuggito che la conduttrice non aveva più nemmeno pronunciato il nome del vincitore del GF Vip, e così, ieri la D’Urso finalmente l’ha fatto. Barbara D’Urso e Tommaso Zorzi: un rapporto che sembrava essere di affetto e stima reciproca quando Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Barbatatenta di spegnere le polemiche nella vicenda che la vede protagonista contro: da una grande amicizia a un gelo reciproco. A molti non era sfuggito che la conduttrice non aveva più nemmeno pronunciato il nome del vincitore del GF Vip, e così, ieri lafinalmente l’ha fatto.: un rapporto che sembrava essere di affetto e stima reciproca quando Articolo completo: dal blog SoloDonna

