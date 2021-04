Alitalia | lo stallo nelle trattative per il salvataggio preoccupa i lavoratori

(Di mercoledì 21 aprile 2021) A rischio gli stipendi alla fine di questo mese. Sul tavolo di Bruxelles, restano tre punti fondamentali sui quali si sono arenati i colloqui per la risanare la compagnia, ma la svolta non è ...

A rischio gli stipendi alla fine di questo mese. Sul tavolo di Bruxelles, restano tre punti fondamentali sui quali si sono arenati i colloqui per la risanare la compagnia, ma la svolta non è ...Nel frattempo il Segretario generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, ha reso noto comesta esaurendo la liquidità mettendo a rischio ancora una volta gli stipendi dei dipendenti e ...In questi giorni sarebbe dovuto partire il piano industriale di ITA, la nuova società a cui Alitalia dovrebbe cedere le attività, ma da Bruxelles è giunta una brusca frenata.Rimangono distanti le posizioni tra la Commissione Ue e l’Italia sulla newco Ita, con Bruxelles che chiede cambio di marchio e di nome per la nuova Alitalia ...