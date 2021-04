Veronesi | protesta alla Scala | scuotere le coscienze sui lavoratori dello spettacolo

(Di martedì 20 aprile 2021) Milano - Il maestro Alberto, direttore d'orchestra affermato a livello internazionale e da sempre impegnato politicamente per Milano, ha indetto un evento didavanti la...

IL GIORNO

Non si tratta della prima- spettacolo di, che lo scorso 31 marzo aveva diretto un concerto sotto la sede di Regione Lombardia. "Bisogna scuotere le coscienze di fronte a un dramma ...Milano - Il maestro Alberto, direttore d'orchestra affermato a livello internazionale e da sempre impegnato politicamente per Milano, ha indetto un evento didavanti la Scala martedì alle 12 contro la crisi ...MILANO, 20 APR - Ha portato un pianoforte in piazza Scala Alberto Veronesi, direttore d'orchestra, direttore musicale del Festival Puccini di Torre del Lago (Lucca), e ha iniziato a suonare il primo a ...Il flashmob del maestro contro la crisi della cultura che sta colpendo migliaia di lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo ...