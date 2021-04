Verona | Juric | «Siamo sfigati ma vivi Super League? Non è calcio»

(Di martedì 20 aprile 2021) Ivan, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina Ivan, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Nell’arco di una stagione ci sono questi momenti. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che hanno creato tanto e sofferto poco. Bastava non prendere quei due gol,stati un po’. Sono dispiaciuto per loro ma anche soddisfatto. Abbiamo dimostrato di essere, ora cerchiamo di finire bene il campionato».LEGA – «Per noi non èquesto. Ilè di più, togliere il sentimento profondo per fare un campionato chiuso, a me non ...

... spesso non ha saputo leggere i tagli degli esterni di. Tra le scelte di Iachini, Pulgar in ... Prima di, Commisso aveva ordinato il secondo ritiro stagionale: l'altro risaliva a poco prima ......nel 4 - 3 - 2 - 1 di. Iachini con Ribery e Vlahovic attaccanti nel 3 - 5 - 2. Viola un po' più prudenti, è loro comunque la prima chance con la zuccata di Vlahovic sopra la traversa. Il...L’Hellas perde in casa per 2-1 con la Fiorentina che vince con un gol per tempo. I gialloblù segnano con Salcedo, migliore in campo. Terza sconfitta consecutiva. Quarta partita persa in casa. La stris ...Vlahovic segna il gol del vantaggio su rigore, prima del raddoppio del difensore. Salcedo trova il gol che potrebbe riaprire l'incontro ma non basta.