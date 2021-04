Primo Appuntamento 5 | episodio 15 coppie e streaming gallery

(Di martedì 20 aprile 2021) Il quindicesimodi2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il simpatico Flavio Montrucchio.2021:15 – 20 aprile Ad incontrarsi in questosono stati: Sara e Simone, due giovani entrambi molto timidi, lei con delle cicatrici fisiche, lui con qualche cicatrice ...

VRRidersAcademy : Primo appuntamento ufficiale del Team Bardahl VR46 Riders Academy Moto3 per il primo weekend del @CIVtv - campionat… - lenahabitsvt : RT @emoraplines: kim taehyung innamorato davanti ai nostri occhi e noi qui ancora a fare i quiz su come sarebbe un nostro primo appuntament… - violalaviola : @123_viaFasulla Ma veramente. Scriviamo a Primo Appuntamento - misSentoscossa : Silvia, tu sei una rosellina. Che appassisce Anno dopo anno Primo appuntamento dopo primo appuntamento. #PrimoAppuntamento - ederwaiss73 : @Il_Reissimo_ Ma ti mangi il passato di pomodoro al primo appuntamento??? Daiiiii!

