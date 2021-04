Miguel Bosé rincara la dose | “Solo io possiedo la verità Questa falsa pandemia creata dai supermiliardari psicopatici del Forum di Davos”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021)ladi dichiarazioni negazioniste contro ladi Covid. Lo fa in nella seconda parte della discussa intervista con il conduttore Jordi Evole, andata in onda domenica sera sull’emittente televisiva La Sexta. “iola, altro che bufale. Sono negazionista e lo dico a testa alta. Non mi interessa ciò che pensano gli altri, se avessi dato peso alle parole di altri non avrei mai avutocarriera – ha detto il cantante -. Dov’è il virus? Io non lo vedo. Questo èun complotto per sottomettere i popoli e vendere i vaccini, io mi sono informato e documentato. Non ci servono i vaccini, ma le cure”. “...