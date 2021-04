Jeda | fidanzato Vera Gemma | contro il cast dell’Isola | “Lupi vestiti da pecore”

(Di martedì 20 aprile 2021), il giovanedi, ha stroncato ildei Famosi durante la puntata con Ilary Blasi: ecco perché., pur non essendo uno dei concorrentidei Famosi di Ilary Blasi, è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione. Il giovane produttore musicale, come ormai noto, prende parte alle dirette L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Mentre Vera continua a sostenere di non aver mai cercato di metterli l'uno contro l'altro, Ilary Blasi interrogaovvero il giovanedella discussa naufraga. Leggi anche Isola dei Famosi,...Polemiche e scontri all' Isola dei famosi su Canale 5, che non risparmiano Vera Gemma durante l'ultima puntata del reality. Ilary Blasi dà la parola adi Vera, che si scaglia contro Ubaldo Lanzo . E ne dice di tutti i colori, visto che prende di mira il cromatologo e tutti i naufraghi. 'Sto bene ma sono un po' inc***ato per quello ...Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma, ha stroncato il cast dell'Isola dei Famosi durante la puntata con Ilary Blasi: ecco perché.Il fidanzato di Vera Gemma, Jedà, l'ha difesa di fronte a tutta Italia durante la puntata in diretta de L'Isola dei Famosi 2021. Leggi come!