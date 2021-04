Incidente d’auto per Mario Draghi, il premier scende e si scusa (Di martedì 20 aprile 2021) Piccolo Incidente d’auto per Mario Draghi. Una delle macchine della sua scorta ha tamponato una vettura. ROMA – Piccolo Incidente d’auto per Mario Draghi. Come evidenziato sui social dalla pagina Welcome to Favelas, una delle auto del presidente del Consiglio ha tamponato una Lancia Y. Il primo a scendere in strada per valutare il danno e scusarsi con l’automobilista è stato proprio il primo ministro italiano. Una foto diventata virale e destinata ad essere uno dei simbolo dell’avventura dell’ex governatore della Banca d’Italia a Palazzo Chigi. Non è cosa di tutti i giorni, infatti, che un presidente del Consiglio scenda dalla sua macchina per scusarsi con il proprietario dell’auto ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) Piccoloper. Una delle macchine della sua scorta ha tamponato una vettura. ROMA – Piccoloper. Come evidenziato sui social dalla pagina Welcome to Favelas, una delle auto del presidente del Consiglio ha tamponato una Lancia Y. Il primo are in strada per valutare il danno ersi con l’automobilista è stato proprio il primo ministro italiano. Una foto diventata virale e destinata ad essere uno dei simbolo dell’avventura dell’ex governatore della Banca d’Italia a Palazzo Chigi. Non è cosa di tutti i giorni, infatti, che un presidente del Consiglio scenda dalla sua macchina perrsi con il proprietario dell’auto ...

