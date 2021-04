Highlights e gol Verona-Fiorentina 1-2, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 20 aprile 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Verona-Fiorentina 1-2, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2020/2021. Il turno infrasettimanale si apre al Bentegodi e i viola sono avanti al 45? con il rigore di Vlahovic. Nella ripresa il raddoppio di Caceres, Salcedo riapre i giochi ma i tre punti sono tutti della squadra toscana. In alto e di seguito le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la trentaduesima giornata di. Il turno infrasettimanale si apre al Bentegodi e i viola sono avanti al 45? con il rigore di Vlahovic. Nella ripresa il raddoppio di Caceres, Salcedo riapre i giochi ma i tre punti sono tutti della squadra toscana. In alto e di seguito le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

