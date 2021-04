Gossip e spettacolo, le news del 20 aprile: Leone bacchetta Fedez (Di martedì 20 aprile 2021) Le migliori news sul mondo del Gossip e dello spettacolo le trovi solo al Tg Pettegola. Il numero di oggi vede protagonisti Fedez e suo figlio. Il Gossip e lo spettacolo sono le tue passioni? Allora non puoi assolutamente perderti il nuovo numero del TG Pettegola. L’unico tg che quotidianamente ti informa degli migliori Gossip L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 aprile 2021) Le migliorisul mondo dele dellole trovi solo al Tg Pettegola. Il numero di oggi vede protagonistie suo figlio. Ile losono le tue passioni? Allora non puoi assolutamente perderti il nuovo numero del TG Pettegola. L’unico tg che quotidianamente ti informa degli miglioriL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

costantino_p : E se le parole di #Grillo servissero solo a far parlare degli stupri, e non di quello #stupro? #gossip Penso che un… - wilceres : Il calcio in Italia è sempre stato veicolo di distrazione di massa. Armai assai cara ai politici, dove si parla zer… - canyamanelcuore : RT @EmDiPi_70: Non so la verità.Mi fido ciecamente di #CanYaman,un uomo di 31 anni.Sta nel mondo dello spettacolo da un po' e non sciocco o… - Elena04506712 : RT @EmDiPi_70: Non so la verità.Mi fido ciecamente di #CanYaman,un uomo di 31 anni.Sta nel mondo dello spettacolo da un po' e non sciocco o… -