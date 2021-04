Come funziona l’autocertificazione in attesa del pass vaccinale (Di martedì 20 aprile 2021) Con le riaperture previste dal prossimo decreto Covid tornerà anche una maggiore libertà di spostamenti tra le Regioni. Nessun vincolo per chi vuole andare da una zona gialla all’altra, mentre per entrare o uscire in zona arancione e rossa servirà un pass, a cui il governo sta lavorando in questi giorni. In attesa del pass vero e proprio, che potrebbe arrivare solamente tra circa un mese, basterà un’autocertificazione con l’attestato di avvenuta vaccinazione, esito negativo di un tampone nelle ultime 24 ore o guarigione dal Covid. Il modello da compilare dovrà essere allegato all’attestato di guarigione dal Covid o di avvenuta vaccinazione (con prima e seconda dose) o di esito negativo di un tampone effettuato nelle ultime 48 ore. (Qui il modulo scaricabile). A cosa servirà il pass Con ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021) Con le riaperture previste dal prossimo decreto Covid tornerà anche una maggiore libertà di spostamenti tra le Regioni. Nessun vincolo per chi vuole andare da una zona gialla all’altra, mentre per entrare o uscire in zona arancione e rossa servirà un, a cui il governo sta lavorando in questi giorni. Indelvero e proprio, che potrebbe arrivare solamente tra circa un mese, basterà un’autocertificazione con l’attestato di avvenuta vaccinazione, esito negativo di un tampone nelle ultime 24 ore o guarigione dal Covid. Il modello da compilare dovrà essere allegato all’attestato di guarigione dal Covid o di avvenuta vaccinazione (con prima e seconda dose) o di esito negativo di un tampone effettuato nelle ultime 48 ore. (Qui il modulo scaricabile). A cosa servirà ilCon ...

Advertising

reportrai3 : Le telecamere di #Report documenteranno come si è sviluppata la variante in Brasile e come si è propagata in Italia… - SkyTG24 : Bonus zanzariere confermato anche per il 2021: come funziona e le condizioni per chiederlo - teatrolafenice : ?? «La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre» (Albert Einstein). Buongiorno, amici! ?? #14aprile - Spada1908 : @Tommasolabate Un classico del giornalismo italico odierno sparar sentenze su cose che non si conoscono...non sa ma… - Ldbtw0000 : @Bekbi2 @gamonapoli @CucchiRiccardo Plusvalenza? Sai come funziona una plusvalenza? Non credo. Kulusevski è stato p… -