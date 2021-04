Campagna vaccinale in Piemonte: Nicola e Belotti scelti come testimonial – VIDEO (Di martedì 20 aprile 2021) Andrea Belotti e Davide Nicola sono stati scelti come testimonial per la Campagna vaccinale in Piemonte Il tecnico Davide Nicola e l’ attaccante del Torino Andrea Belotti sono testimonial della Regione Piemonte per la Campagna ‘Il Piemonte ti vaccina’. «Ragioniamo. Giochiamo di squadra, abbiamo un nuovo alleato per sconfiggere il virus. Non diamogliela vinta. Facciamolo tutti insieme», dice il tecnico granata in un breve VIDEO. «Per sconfiggere il virus ora c’è un alleato, il vaccino. Per tornare a vivere in sicurezza e serenità fallo anche tu», il messaggio del capitano granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Andreae Davidesono statiper lainIl tecnico Davidee l’ attaccante del Torino Andreasonodella Regioneper la‘Ilti vaccina’. «Ragioniamo. Giochiamo di squadra, abbiamo un nuovo alleato per sconfiggere il virus. Non diamogliela vinta. Facciamolo tutti insieme», dice il tecnico granata in un breve. «Per sconfiggere il virus ora c’è un alleato, il vaccino. Per tornare a vivere in sicurezza e serenità fallo anche tu», il messaggio del capitano granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

