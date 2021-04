Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021)DEL 19 APRILEORE 9.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL RACCODO ANULARE IN ESTERNA DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA LA CASILINA E L’A24-TERAMO IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA E TRA PISANA E AURELIA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE, CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL GRA SULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA MALAGROTTA E VIA DI BRAVA IN DIREZIONEE A CAUSA DI QUESTO INCIDENTE CI SONO RIPERCUSSIONI SUL GRA CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIE DI DUE PONTI IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA CODE PER INCIDENTE A CORCOLLE SU VIA DI ...