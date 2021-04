Scuole | confermate riaperture il 26 aprile ma i sindacati rimangono critici su sicurezza

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – C’è tensione fra ied il Ministero dell’Istruzione in vista delledel prossimo 26. “Non si comprende la scelta della politica ad un mese dalla fine dell’anno scolastico di rischiare la riapertura in presenza, nelle zone arancioni e rosse, quando la scuola non mostra una situazione diversa dall’anno scorso”, spiega il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico. “Nella scuola, purtroppo, non sono ancora state create aree nuove, come abbiamo chiesto, sui tracciamenti non è stata fatta chiarezza, sui trasportigli stessi problemi”, ricorda il sindacalista, aggiungendo “le vaccinazioni sono ancora precluse al personale scolastico che non si è ancora vaccinato, circa 300-400 mila tra docenti e amministrativi, per non parlare dei circa 8 milioni di studenti –7 milioni ...