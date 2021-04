Rubiera | cena di laurea in ristorante finisce sui social | scoppia la polemica

(Di lunedì 19 aprile 2021) Aunadiincon pernottamento ha scatenato polemiche e indignazione per aver violato le norme anti-Covid. Le immagini sono finite sui. Credit: PixabayUn notodi, comune in provincia di Reggio Emilia, è finito al centro della bufera per aver ospitato lo scorso fine settimana unadicon pernottamento. La direzione della struttura ha specificato che è “consentito dalle normative vigenti”. Tuttavia il problema è che laè degenerata in una vera e propria festa con balli e festeggiamenti senza mascherina, violando le disposizioni vigenti per il contrasto dei contagi. Il party abusivo, con circa 30 giovani, è stato documentato sui ...

Non invidio chi deve prendere certe decisioni e sarei presuntuoso se dicessi che si deve fare in questo modo o in quest'altro Ma d'altronde il presidente del Consiglio Mario Draghi «deve mediare fra m ...RUBIERA (Reggio Emilia) – A partire da ieri sera hanno iniziato a rimbalzare sui social network, in particolare Instagram, video di una cena ospitata dal ristorante Arnaldo Clinica Gastronomica di Rub ...