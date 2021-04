Navalny trasferito in carcere con ospedale in condizioni di salute “soddisfacenti”, ma i collaboratori non ci credono (Di lunedì 19 aprile 2021) Alexey Navalny ultime notizie: è stato trasferito in una colonia penale con ospedale. Lo rendono noto le autorità regionali assicurando che le sue condizioni di salute “sono soddisfacenti”. Navalny starebbe seguendo una terapia a base di vitamine. Alexey Navalny aveva iniziato uno sciopero della fame il 31 marzo, e i suoi collaboratori avevano scritto sabato 17 aprile che le condizioni di salute del dissidente anti-Putin erano gravissime. Ultime notizie Alexey Navalny “Alexey Navalny sta morendo, è questione di giorni”, ha scritto su Twitter la portavoce dell’attivista russo, Kira Yarmish. I medici hanno chiesto urgentemente di vederlo, spiegando che lo sciopero della ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Alexeyultime notizie: è statoin una colonia penale con. Lo rendono noto le autorità regionali assicurando che le suedi“sono”.starebbe seguendo una terapia a base di vitamine. Alexeyaveva iniziato uno sciopero della fame il 31 marzo, e i suoiavevano scritto sabato 17 aprile che ledidel dissidente anti-Putin erano gravissime. Ultime notizie Alexey“Alexeysta morendo, è questione di giorni”, ha scritto su Twitter la portavoce dell’attivista russo, Kira Yarmish. I medici hanno chiesto urgentemente di vederlo, spiegando che lo sciopero della ...

