Nasce l’Associazione Città dell’Aria

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Nella sala conferenze del Senato è stato presentato stamane, alla presenza del Ministro del turismo Massimo Garavaglia, il comitato promotore del. Questa associazione riunirà i comuni italiani strategici per il settore aeronautico, sia per ragioni storiche, sia per la presenza nel loro territorio di strutture ricettive aeronautiche, ed è il primo passo concreto che avvia le iniziative previste nel disegno di legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell’Avio turismo, elaborato e presentato al senatore Luca Briziarelli. L’iniziativa, a cui hanno aderito già numerosi comuni italiani, intende contribuire al rilancio del settore aeronautico e turistico, messi duramente in difficoltà come altri sistemi produttivi nazionali dalla pandemia.