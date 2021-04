Mank vince il premio dei American Society of Cinematographers Awards 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) Mank è il miglior film dell'anno per i American Society of Cinematographers Awards 2021, nel settore tv premiati La regina degli scacchi, The Mandalorian, The Crown e Motherland: Fort Salem. Mank è il miglior film dell'anno per i American Society of Cinematographers Awards 2021 che, nel settore televisivo, vedono premiati La regina degli scacchi, The Mandalorian, The Crown e Motherland: Fort Salem. Il direttore della fotografia di Mank, Erik Messerschmidt, ha ricevuto il principale riconoscimento da parte della American Society of Cinematographers ai 35° ASC Awards. Mank ha battuto i ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021)è il miglior film dell'anno per iof, nel settore tv premiati La regina degli scacchi, The Mandalorian, The Crown e Motherland: Fort Salem.è il miglior film dell'anno per iofche, nel settore televisivo, vedono premiati La regina degli scacchi, The Mandalorian, The Crown e Motherland: Fort Salem. Il direttore della fotografia di, Erik Messerschmidt, ha ricevuto il principale riconoscimento da parte dellaofai 35° ASCha battuto i ...

Bafta 2021, trionfa 'Nomadland' Per il miglior casting vince Lucy Pardee ('Rocks') e per la miglior colonna sonora trionfano Jon ... Nielsen ('Sound of Metal'), per le migliori scenografie Donald Graham Burt e Jan Pascale ('Mank'), ...

