Lombardia, la consigliera Patrizia Baffi entra in FdI: «La sinistra ha tradito questa regione» (Di lunedì 19 aprile 2021) Cresce la delegazione di FdI in regione Lombardia. Al gruppo consiliare, infatti, si è aggiunta oggi la consigliera Patrizia Baffi, che ha lasciato il gruppo misto del quale faceva parte come esponente di Italia Viva. A formalizzare l’annuncio è stata la stessa Baffi nel corso di una conferenza stampa a Milano. «Per me è un onore – ha detto Baffi – poter dare anche un piccolissimo contributo al grande progetto di Giorgia Meloni. Una grandissima donna che può essere il baricentro di un’area del centrodestra ancora più ampia». Baffi: «Con FdI per far rialzare la Lombardia» Baffi ha spiegato di essersi allontanata dalle file renziane per via delle «posizioni delle mozioni di sfiducia e poi sulla commissione d’inchiesta in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Cresce la delegazione di FdI in. Al gruppo consiliare, infatti, si è aggiunta oggi la, che ha lasciato il gruppo misto del quale faceva parte come esponente di Italia Viva. A formalizzare l’annuncio è stata la stessanel corso di una conferenza stampa a Milano. «Per me è un onore – ha detto– poter dare anche un piccolissimo contributo al grande progetto di Giorgia Meloni. Una grandissima donna che può essere il baricentro di un’area del centrodestra ancora più ampia».: «Con FdI per far rialzare laha spiegato di essersi allontanata dalle file renziane per via delle «posizioni delle mozioni di sfiducia e poi sulla commissione d’inchiesta in ...

giovannitrivel3 : RT @ItalicaTestudo: Gli affari di D'Alema con la Cina La Regione Toscana in odor di 'ndrangheta E soprattutto, da giorni nessuna polemica c… - speranza58 : RT @Moonlightshad1: Patrizia Baffi, già consigliera di italia 'viva' alla regione Lombardia che votò contro la sfiducia di Fontana e Galler… - cpetacci : RT @ItalicaTestudo: Gli affari di D'Alema con la Cina La Regione Toscana in odor di 'ndrangheta E soprattutto, da giorni nessuna polemica c… - ronzidante : RT @Moonlightshad1: Patrizia Baffi, già consigliera di italia 'viva' alla regione Lombardia che votò contro la sfiducia di Fontana e Galler… - ombrysan : RT @ItalicaTestudo: Gli affari di D'Alema con la Cina La Regione Toscana in odor di 'ndrangheta E soprattutto, da giorni nessuna polemica c… -