Isola dei Famosi 2021, tutti contro Fariba Tehrani (Di lunedì 19 aprile 2021) Da quando Fariba Tehrani è sbarcata sull’Isola dei Famosi vera e propria, lasciando la Playa Esperanza dove era stata confinata assieme a Ubaldo Lanzo, è stata al centro di numerose polemiche. L’ultima ha riguardato Miryea Stabile. La ventenne ex Pupa ha saputo dalla madre di Giulia Salemi e dall’amica Beatrice Marchetti di essere stata definita “stupida” da Francesca Lodo e dal resto del gruppo. Saputo questo proprio da Miryea, che in lacrime le ha chiesto spiegazioni, la Lodo si è scagliata contro le due donne, affermando di non aver mai detto nulla del genere. Ma se la Marchetti ha sostenuto di non aver detto nulla, la Tehrani ha ribadito di aver sentito lei stessa le parole di Francesca su Miryea. Sono venute fuori altre cose che pare Fariba abbia detto alle spalle ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 aprile 2021) Da quandoè sbarcata sull’deivera e propria, lasciando la Playa Esperanza dove era stata confinata assieme a Ubaldo Lanzo, è stata al centro di numerose polemiche. L’ultima ha riguardato Miryea Stabile. La ventenne ex Pupa ha saputo dalla madre di Giulia Salemi e dall’amica Beatrice Marchetti di essere stata definita “stupida” da Francesca Lodo e dal resto del gruppo. Saputo questo proprio da Miryea, che in lacrime le ha chiesto spiegazioni, la Lodo si è scagliatale due donne, affermando di non aver mai detto nulla del genere. Ma se la Marchetti ha sostenuto di non aver detto nulla, laha ribadito di aver sentito lei stessa le parole di Francesca su Miryea. Sono venute fuori altre cose che pareabbia detto alle spalle ...

IsolaDeiFamosi : Buon inizio settimana a tutti. Per fortuna stasera ci vediamo con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - One_Magnificent : @Unrequi51478358 Si parlavo dei tweet e di come interagiamo tra noi. Se usiamo tommaso zorzi senza isola possiamo d… - zazoomblog : Isola dei famosi “Stai calma!”: scontro acceso a poche ore dalla puntata - #Isola #famosi #“Stai #calma!”: -