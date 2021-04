È morto Charles Geschke | cofondatore di Adobe

(Di lunedì 19 aprile 2021) Fonte: Paul SakumaLe sue invenzioni hanno rivoluzionato il lavoro nell’editoria, nella grafica, fotografia e videomaking, con programmi che ormai si trovano in ogni computer. Ildiè scomparso il 16 aprile all’età di 81 anni. È stato l’amministratore delegato della compagnia, Shantanu Narayen, a darne notizia ai dipendenti con un’email, ricordando l’aspetto umano di Geshcke, oltre all’indole del manager innovatore. “Se le sue invenzioni hanno cambiato il mondo, sono stati il suo impegno sulle persone, le finalità e la cultura che hanno profondamente avuto un impatto su di noi in”, si legge: “Credeva che le buone idee potessero arrivare da qualunque parte dell’azienda e che non è solo ‘cosa’ ma ‘come’ lo facciamo, che conta”....

Charles M. Geschke è morto venerdì scorso all'età di 81 anni. Di Adobe è stato co-fondatore nel 1982 assieme a John Warnock, entrambi provenienti da Xerox. È morto venerdì 16 aprile 2021, all'età di 81 anni, Charles Geschke, inventore del formato pdf e co-fondatore della software house Adobe, produttrice di alcuni tra i più famosi programmi di editing. Si è spento all'età di 81 anni Charles Geschke, co-fondatore di Adobe. L'informatico ha contribuito allo sviluppo di software che hanno rivoluzionato il mondo dell'editoria e della grafica digitale.