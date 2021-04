Dayane Mello | lo scatto in costume è da infarto | si vede TUTTO FOTO

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 19 aprile 2021)resta una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello VIP, in cui è arrivata al quarto posto. Amata e detestata dal pubblico e dagli abitanti della Casa, connon ci si annoia mai. Purtroppo la modella ha subito un lutto molto forte, infatti il 3 febbraio era all’interno della casa quando ha ricevuto la notizia della scomparsa del suo fratellino Lucas in un incidente stradale. Alcune indiscrezioni parlerebbero di un ritorno di fiamma tra lei e Mario Balotelli, con cui si frequentava già nel 2010. Nessuna certezza per ora, intanto nel dubbiocontinua a stupire i suoi fan con scatti incredibilmente sexy, come quello del suo ultimo post su Instagram, vediamolo insieme.mostra il suo fisico pefetto in bikini ...