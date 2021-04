Covid | Meloni | ‘100mila firme in 48 ore per sfiducia a Speranza’**

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Il presidente Draghi non ci ha chiesto dellaal ministro Speranza, penso sappia benissimo come la pensiamo. Noi stiamo andando avanti, stiamo raccogliendo le, crediamo che in un sistema democratico nessuno sia intoccabile e ciascuno si debba assumere le responsabilità che il proprio lavoro comporta. In 48 ore abbiamo raccolto più’ di 100milasulla nostra mozione di”. Così Giorgia, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : @venetolink @chiaraped @realDonadelLuca Federalberghi - fattoquotidiano : Si marcano stretti. Si tengono d’occhio. Anche e soprattutto sul fronte economico. Facendo a gara a chi difende di… - TV7Benevento : Covid: Meloni, 'chiesto di pagare ogni mese Cig'... - TV7Benevento : Covid: Meloni, 'non si gettino soldi su stupidità come cashback'... - TV7Benevento : Covid: Meloni a Draghi, 'dopo un anno stop coprifuoco'... -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Meloni

...subire inutili limitazioni delle libertà personali che nulla hanno a che fare col contrasto al. Aiutateci firmando la nostra petizione in sostegno alla mozione di sfiducia'. Così Giorgia......per aiutare le imprese agricole in crisi per la mancanza di manodopera a causa dell'emergenza.del Fucino fino ad arrivare alla coltivazione del tabacco e dei pomodori e alla raccolta di, ...Sono disponibile a votarlo, purché mi si dica dove vanno a finire i soldi". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Sulle riaperture “chiediamo al governo un cambio di paradigma. Per noi non è nelle prerogative del governo italiano stabilire se e quando i cittadini possono uscire di casa ...