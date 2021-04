BTP Futura | ecco i tassi minimi garantiti e l’Isin della terza emissione - Le FAQ

Advertising

MEF_GOV : #BTPFutura è in emissione da oggi. •100% retail •doppio premio fedeltà, che cresce con il PIL italiano •durata 16… - paam1972 : RT @24finanza: BTp Futura, debutto da 2,3 miliardi. Sottoscritti oltre 50mila contratti - 24finanza : BTp Futura, debutto da 2,3 miliardi. Sottoscritti oltre 50mila contratti - InvestireC : I tassi cedolari minimi garantiti dal BTP Futura 2037. #btp #btpfutura - sole24ore : BTp Futura, debutto da 2,3 miliardi. Sottoscritti oltre 50mila contratti -

Ultime Notizie dalla rete : BTP Futura

...2%) e Intesa (+0,6%), con lo spread che ha chiuso in lieve rialzo a 102,4 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,78%, mentre nel primo giorno di sottoscrizioni ilha raccolto ...Prosegue il collocamento deldedicato al retail. A Bruxelles e' atteso il pronunciamento dell'Ema sul vaccino Johnson&Johnson in relazione ai casi di trombosi. Per la finanza, convocate le ...Il Btp Futura ha realizzato 50.300 contratti per un totale di 2,28 miliardi di euro raccolti nella prima giornata di sottoscrizioni. Sono i dati di ...Il bond è destinato ai risparmiatori con un 'premio' legato al tasso di crescita del Pil, servirà a finanziare le misure per la ripresa economica post Covid-19 e la campagna di vaccinazioni (ANSA) ...