Basket femminile, Serie A1: Venezia va in semifinale, Bishop manda Bologna alla bella (Di lunedì 19 aprile 2021) Si sono disputati due dei tre match valevoli per il secondo turno dei playoff della Serie A1 femminile e dopo l’accesso alle semifinali di Schio a causa del Covid arriva la seconda qualificata. È Venezia, che supera nettamente il Costa Masnaga e va in semifinale. Va alla bella, invece, la sfida tra Virtus Bologna e Geas Sesto San Giovanni, con le emiliane che pareggiano la Serie grazie a una scatenata Bishop nell’ultimo quarto. Parte subito fortissimo la Umana Reyer Venezia, che vuole subito chiudere la questione qualificazione. Due canestri danno il via alle danze, con Matilde Villa che risponde con una tripla, ma i canestri da oltre l’arco di Attura e Anderson valgono il primo break e punteggio che va sul 14-7. ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Si sono disputati due dei tre match valevoli per il secondo turno dei playoff dellaA1e dopo l’accesso alle semifinali di Schio a causa del Covid arriva la seconda qualificata. È, che supera nettamente il Costa Masnaga e va in. Va, invece, la sfida tra Virtuse Geas Sesto San Giovanni, con le emiliane che pareggiano lagrazie a una scatenatanell’ultimo quarto. Parte subito fortissimo la Umana Reyer, che vuole subito chiudere la questione qualificazione. Due canestri danno il via alle danze, con Matilde Villa che risponde con una tripla, ma i canestri da oltre l’arco di Attura e Anderson valgono il primo break e punteggio che va sul 14-7. ...

