Ascolti tv domenica 18 aprile: La compagnia del Cigno 2, Avanti un altro pure di sera, Non è l’Arena (Di lunedì 19 aprile 2021) Ascolti tv domenica 18 aprile 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 18 aprile 2021? Su Rai 1 è andata in onda la fiction La compagnia del Cigno 2. Su Canale 5 Avanti un altro pure di sera! Su Rai 2 The Rookie. Su Italia 1 Logan – The Wolverine. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Allied – Un’ombra nascosta. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv domenica 18 aprile 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 18 aprile 2021, prima serata I dati ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021)tv182021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri182021? Su Rai 1 è andata in onda la fiction Ladel2. Su Canale 5undi! Su Rai 2 The Rookie. Su Italia 1 Logan – The Wolverine. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Allied – Un’ombra nascosta. Su La7 Non è. Ma chi ha totalizzato i maggioritv182021? Di seguito tutti i dati.tv 182021, primata I dati ...

Advertising

chetempochefa : Anche questa domenica ottimi ascolti per #CTCF con oltre 3 milioni di telespettatori e l’11% di share, con un picco… - LaMokaespresso : @chetempochefa @fabfazio e ce lo chiedi? Ma se ogni domenica #CTCF ha il record di ascolti! - Zoro__90 : @potterhead_1000 ma tanto lei pensa di fare sempre boom di ascolti, sia con Live dove si esaltava con ascolti a mon… - bubinoblog : DOMENICA IN, SABRINA FERILLI: HO NOSTALGIA DELLE FICTION RAI, FACEVAMO ASCOLTI INCREDIBILI - Alessia38014305 : @carmelitadurso Buon pomeriggio Barbara grazie per ascolti per oggi domenica Live ti auguro bacione col cuore Buona serata???????? -