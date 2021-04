Aiello arrestato per traffico di droga, scoppia lo scandalo sui social ma è tutto vero? (Di lunedì 19 aprile 2021) Aiello arrestato per traffico di droga. scoppia la bomba sui social e sul web ma tutto quello che è successo potrebbe essere un inganno o, meglio, uno scherzo in cui lo zampino è ancora quello de Le Iene. Il programma di Italia1 sta continuando a mietere successi e vittime e sembra proprio che l’ultima, in ordine di arrivo, è proprio il cantautore calabrese reduce dal successo di Sanremo 2021 e in vitta alle classifiche con la sua Ora. La presunta notizia dell’arresto di Aiello per “traffico internazionale di droga” ha sconvolto tutti in un attimo ma se in molti hanno capito subito che c’era qualcosa di strano sotto, altri ancora hanno subito gridato allo scandalo pronti a cadere anche in stupiti e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021)perdila bomba suie sul web maquello che è successo potrebbe essere un inganno o, meglio, uno scherzo in cui lo zampino è ancora quello de Le Iene. Il programma di Italia1 sta continuando a mietere successi e vittime e sembra proprio che l’ultima, in ordine di arrivo, è proprio il cantautore calabrese reduce dal successo di Sanremo 2021 e in vitta alle classifiche con la sua Ora. La presunta notizia dell’arresto diper “internazionale di” ha sconvolto tutti in un attimo ma se in molti hanno capito subito che c’era qualcosa di strano sotto, altri ancora hanno subito gridato allopronti a cadere anche in stupiti e ...

